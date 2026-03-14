  Теодор Митев и Денис Маринов достигнаха до полуфиналите на двойки в Хавана

Теодор Митев и Денис Маринов достигнаха до полуфиналите на двойки в Хавана

  • 14 март 2026 | 01:22
Теодор Митев и Денис Маринов достигнаха до полуфиналите на двойки мъже и така си гарантираха медал на международния турнир по бадминтон в Хавана (Куба).

Българите победиха в първия си двубой представителите на домакините Икер Паласио и Карлос Хамилтън с 21:17, 21:11, след което елиминираха и четвъртите поставени Рикардо Торес и Фабрицио Родри  (Венецуела) с 21:16, 21:18.

Отлично представяне на Теодор Митев в Куба
Митев, който миналата седмица стана шампион на надпревара за юноши до 19 години в Хавана, отпадна на четвъртфиналите на единично след поражение от поставения под номер 2 в схемата Бруно Карвальо (Португалия) с 19:21, 19:21.

Преди това той записа две поредни победи. Българинът ще завоюва две отличия в рамките на две седмици на турнири в Хавана.

Тепавичаров и Спасова с купите при зрелостниците на "Тенис на маса Фест 2026"

Сестри Стоеви са полуфиналистки в големия турнир в Базел

Пенева и Петров са втора резерва за финала на СК по батут в Алкмаар

Отлично представяне на Теодор Митев в Куба

Бербатов изпрати конкретни предложения до трима министри

Турнирът на претендентите 2026: една мечта, осем елитни кандидати

