Теодор Митев и Денис Маринов достигнаха до полуфиналите на двойки в Хавана

Теодор Митев и Денис Маринов достигнаха до полуфиналите на двойки мъже и така си гарантираха медал на международния турнир по бадминтон в Хавана (Куба).

Българите победиха в първия си двубой представителите на домакините Икер Паласио и Карлос Хамилтън с 21:17, 21:11, след което елиминираха и четвъртите поставени Рикардо Торес и Фабрицио Родри (Венецуела) с 21:16, 21:18.

Отлично представяне на Теодор Митев в Куба

Митев, който миналата седмица стана шампион на надпревара за юноши до 19 години в Хавана, отпадна на четвъртфиналите на единично след поражение от поставения под номер 2 в схемата Бруно Карвальо (Португалия) с 19:21, 19:21.

Преди това той записа две поредни победи. Българинът ще завоюва две отличия в рамките на две седмици на турнири в Хавана.