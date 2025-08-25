Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

  • 25 авг 2025 | 19:12
  • 449
  • 0
Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева донесоха първа победа за България на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите, които участват на десети шампионат на планетата, победиха без проблеми други сестри Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха на корта.

Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя
Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя

Двубоят беше изравнен само до първото техническо прекъсване, когато българките водеха с 11:10, след което те направиха серия от 10:2 и взеха първата част. Във втория гейм Стефани и Габриела Стоеви имаха преднина от 10:5 и след 21:11 затвориха мача.

Следващите съпернички на сестрите, които са 19-и в световната ранглиста, са поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). Двубоят ще бъде в сряда.

Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство
Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

По-късно днес им още два мача с българско участие. Дебютантките Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна), а на двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).

В залата от днес е и президентът на Българска федерация бадминтон Володя Златев, който подкрепя националите.

По-рано днес Стефани Стоева пропусна мачбол и загуби при дебюта си на сингъл от Ишика Джайсвал (САЩ) с 19:21, 21:15, 20:22 за 54 минути.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Други спортове

Хандбалните шампионки от Бяла започнаха подготовка за новия сезон

Хандбалните шампионки от Бяла започнаха подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 12:42
  • 835
  • 0
Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

  • 25 авг 2025 | 12:35
  • 570
  • 0
Откраднаха 18 велосипеда на отбора на Вингегор на Ла Вуелта

Откраднаха 18 велосипеда на отбора на Вингегор на Ла Вуелта

  • 25 авг 2025 | 12:27
  • 1419
  • 0
Медали за България от Световното по радиориентиране

Медали за България от Световното по радиориентиране

  • 25 авг 2025 | 10:03
  • 1145
  • 0
Асарел България Оупън има своите нови шампиони

Асарел България Оупън има своите нови шампиони

  • 24 авг 2025 | 19:44
  • 842
  • 0
Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания

Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания

  • 24 авг 2025 | 19:08
  • 1844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Арда, страхотен гол на Балов

Славия 2:0 Арда, страхотен гол на Балов

  • 25 авг 2025 | 20:00
  • 7091
  • 41
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 52508
  • 171
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 51560
  • 102
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 15722
  • 57
Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

  • 25 авг 2025 | 18:27
  • 3544
  • 0
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 8955
  • 4