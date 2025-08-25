Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева донесоха първа победа за България на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите, които участват на десети шампионат на планетата, победиха без проблеми други сестри Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха на корта.

Двубоят беше изравнен само до първото техническо прекъсване, когато българките водеха с 11:10, след което те направиха серия от 10:2 и взеха първата част. Във втория гейм Стефани и Габриела Стоеви имаха преднина от 10:5 и след 21:11 затвориха мача.

Следващите съпернички на сестрите, които са 19-и в световната ранглиста, са поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). Двубоят ще бъде в сряда.

По-късно днес им още два мача с българско участие. Дебютантките Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна), а на двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия).

В залата от днес е и президентът на Българска федерация бадминтон Володя Златев, който подкрепя националите.

По-рано днес Стефани Стоева пропусна мачбол и загуби при дебюта си на сингъл от Ишика Джайсвал (САЩ) с 19:21, 21:15, 20:22 за 54 минути.

Снимки: Startphoto