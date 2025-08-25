Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

Популярни
Стефани Стоева допусна поражение в първия кръг на единично жени на Световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Българката загуби от Ишика Джайсвал (САЩ) с 19:21, 21:15, 20:22 за 54 минути при дебюта си на сингъл на шампионат на планетата.

Двубоят беше изключително равностоен и се реши с няколко точки в края на третия гейм. Американката поведе с 13:5, Стоева изравни 19:19, след което загуби следващите две разигравания и съперничката й поведе в резултата. Във втората част националката доминираше изцяло и след 21:15 изравни.

В решителния трети гейм Стефани Стоева изравни 16:16, след което при 20:19 пропусна мачбол. Джайсвал взе три поредни точки и затвори мача.

Състезателите продължават да изпитват затруднения заради теченията в залата, които в определени моменти дори спират летежа на перата.

По-късно днес Стефани Стоева ще играе още един мач на двойки жени със сестра си Габриела Стоева. Петкратните европейски шампионки, които участва на десето Световно първенство,  започват срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия). Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна). На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Калояна Налбантова започва участие на шампионата във вторник срещу 5-а поставена Пусарла Синдху (Индия).

