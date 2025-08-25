Миньор 2015 се събра за първа тренировка, перничани с пет контроли

Миньор 2015 се събра на първа тренировка. Старши треньорът Ивица Вукотич пожела на играчите успех и да завършат сезона без контузии.

„Тази година ще живеем с баскетбола. С този отбор, тази година ще можем да играем модерен и бърз баскетбол. Надявам се да зарадваме феновете на Миньор“, коментира пред БТА Вукотич. Специалистът изрази недежда, че тази година ще бъдат крачка напред от предходната година.

За физическата кондиция на играчите от пернишкия клуб ще отговаря професорът по лека атлетика Илия Атанасов, който е родом от Перник. В практиката си той е работил с много отбори по футбол, волейбол, лека атлетика и д-р Славчо Славчов е новият физиотерапевт.

Старши треньорът добави, че той заедно с ръководството на баскетболния клуб имат желанието да работят с Мартин Тодоров, който ще бъде на изпитателен срок на този етап.

Алекс Уандие - леко крило, висок е 200 сантиметра, Лазар Станкович - висок 206 сантиметра, Махайло Тодорович - център, висок 210 сантиметра, както и Игор Кесар, който е добре познат на феновете на баскетбола, са новите попълнения, коментира още Вукотич. Той добави, че остава още едно място за попълнение на позицията гард. Ръководството на клуба е влязло в разговори с няколко баскетболисти.

Пет проверки са планирали от ръководството на клуба. Първата ще бъде на 9 септември в Перник срещу отбор от Сърбия, на 13-и същия месец Миньор 2015 играе с Шумен. Три дни по-късно е приятелският мач с Академик Пловдив, а на 19 септември „жълто-черните“ ще вземат участие в силен турнир в Сърбия. На 24 -и отново в Перник ще бъде контролата срещу Левски.

Ивица Вукотич коментира началото на първенството, което ще започне на 4 октомври, пернишкият отбор още в първия си мач излиза срещу шампиона Рилски Спортист в Самоков.

Той изрази благодарността си към кмета Станислав Владимиров и към президента на клуба Николай Горанов, както и към целия управителен съвет на Миньор 2015 за положените усилия и подкрепа към отбора.

„Надявам се тази година залата да бъде пълна, да има атмосфера, а аз обещавам на всеки мач, всеки играч да дава максимума от себе си“, коментира още Вукотич.

Снимки: Sportal.bg