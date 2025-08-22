Популярни
Лъчезар Тошков продължава с Миньор 2015

  22 авг 2025 | 17:01
Лъчезар Тошков продължава с Миньор 2015

Гардът Лъчезар Тошков ще продължи да носи екипа на Миньор 2015 и през новия сезон в Sesame НБЛ, обяви официално пернишкият клуб.

“ЛЪЧЕЗАР ТОШКОВ ЩЕ НОСИ ЕКИПА НА МИНЬОР 2015 ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

Миньор 2015 ще продължи да залага на Лъчезар Тошков и през сезон 2025/2026.

Гардът подсили жълто-черните през лятото на 2023г. превръщайки се в един от лидерите.

Българският национал затвърди това и през 2024/2025, помагайки на отбора да намери място на четвъртфиналите в турнира за Купата на България и в първия кръг на плейофите на Sesame НБЛ.

Гардът финишира със средни показатели от 12.4 точки, 3.8 борби и 7.4 асистенции за 27 мача във всички турнири на родна почва.

УСПЕХ ЛЪЧЕ!”, написаха от Миньор в официалните си профили в социалните мрежи.

