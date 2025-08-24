Васил Попов остава в Миньор 2015

Васил Попов остава в Миньор 2015 за още един сезон, обявиха официално от пернишкия клуб.

“ВАСИЛ ПОПОВ ОСТАВА ВЕРЕН НА МИНЬОР 2015 И ПРЕЗ СЕЗОН 2025/2026.

Васил Попов пристигна в Перник в средата на август миналото лято и се вписа отлично с жълто-черния екип. Впоследствие бившият младежки национал претърпя операция на китката, заради която пропусна немалко време. Все пак крилото се завърна и се затвърди като основен реализатор.

Той приключи със средно по 11.4 точки, 3.7 борби и 1.8 асистенции за 19 срещи във всички надпревари.

Кариерата на 23-годишния баскетболист премина още през Рилски спортист и Енигма Фойерверк, както и във втория отбор на Рилецо. 190-сантиметровият стрелец шампион на България с Рилски, като има две купи и две суперкупи на страната. Освен това спечели две сребърни отличия със самоковския отбор в родния елит.

ДОБРЕ ДОШЪЛ,ОТНОВО!”, написаха перничани в профилите си в социалните мрежи.