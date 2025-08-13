Нова ера и нова визия за Миньор 2015

Миньор 2015 обяви, че от сезон 2025/26 ще играе с ново официално лого.

“Скъпи приятели и фенове на баскетбола в Перник, горди сме да съобщим, че БК Миньор 2015 навърши 10 години през месец Август! 10 години през които изминахме много дълъг път от развитие най-малките баскетболисти на Перник до завръщането на пернишкия баскетбол на професионалната сцена!

Във връзка с 10-годишнината на клуба, смятаме, че той заслужава една нова, модерна визия, с което ви представяме и нашето ново официално лого, което ще стои гордо на екипите на нашите отбори от сезон 2025/26!”, съобщиха в страницата си във “Фейсбук” перничани.

Снимка: Basketball Club Minyor 2015 / Facebook