От Миньор коментираха слуховете за привличането на играч от Черно море

В последните дни името на баскетболиста Иван Спиров беше свързано с отбора на Миньор 2015. За да разкрием дали центърът ще играе в Перник през новия сезон в Sesame НБЛ, попитахме президента на "чуковете" Николай Горанов, който внесе яснота по темата в студиото на Sportal.bg.

“Не е вярно. Не сме имали разговор. Има ли сме предварителни запитвания. Неговите амбиции бяха други, не се срещнаха с нашите виждания, така че Иван Спиров няма да бъде част от Миньор 2015. Няма да продължи в отбора на Перник.”, заяви Горанов.

Припомняме ви, че варненецът носи екипа на Черно море Тича през изминалата кампания в елита на българския баскетбол, а сега бъдещето му е неясно.