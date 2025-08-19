Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. От Миньор коментираха слуховете за привличането на играч от Черно море

От Миньор коментираха слуховете за привличането на играч от Черно море

  • 19 авг 2025 | 15:27
  • 610
  • 0

В последните дни името на баскетболиста Иван Спиров беше свързано с отбора на Миньор 2015. За да разкрием дали центърът ще играе в Перник през новия сезон в Sesame НБЛ, попитахме президента на "чуковете" Николай Горанов, който внесе яснота по темата в студиото на Sportal.bg.

“Не е вярно. Не сме имали разговор. Има ли сме предварителни запитвания. Неговите амбиции бяха други, не се срещнаха с нашите виждания, така че Иван Спиров няма да бъде част от Миньор 2015. Няма да продължи в отбора на Перник.”, заяви Горанов.  

Припомняме ви, че варненецът носи екипа на Черно море Тича през изминалата кампания в елита на българския баскетбол, а сега бъдещето му е неясно.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Милен Дудев: Критиките могат да бъдат само към мен

Милен Дудев: Критиките могат да бъдат само към мен

  • 19 авг 2025 | 13:07
  • 811
  • 1
Рилски спортист се подсили с американски гард

Рилски спортист се подсили с американски гард

  • 19 авг 2025 | 13:05
  • 475
  • 0
Нов проблем! Гард отпада за мача на България в Нидерландия

Нов проблем! Гард отпада за мача на България в Нидерландия

  • 19 авг 2025 | 12:20
  • 5131
  • 0
Първо в Sportal.bg! Миньор взе звезда на Спартак Плевен

Първо в Sportal.bg! Миньор взе звезда на Спартак Плевен

  • 19 авг 2025 | 12:13
  • 4770
  • 1
Олимпиакос обяви кога започва подготовка за новия сезон

Олимпиакос обяви кога започва подготовка за новия сезон

  • 18 авг 2025 | 18:22
  • 1649
  • 0
Олимпиакос се възхити на Везенков

Олимпиакос се възхити на Везенков

  • 18 авг 2025 | 17:36
  • 4986
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 44711
  • 302
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 22907
  • 22
Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 852
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 12538
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 396
  • 0
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 12555
  • 39