Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Дни преди старта на подготовката за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига президентът на Миньор 2015 Николай Горанов и спортният директор на тима Деан Кирилов бяха специални гости в студиото на Sportal.bg. Както винаги, разговорът с тях беше пълен с изненади, като те разкриха голяма новина за пернишкия клуб, направиха и подробен анализ на селекцията за новия сезон, разкривайки и ексклузивни новини.

“В Миньор нещата се случват лесно. Когато разговаряш честно и откровено с един състезател, казваш какви са перспективите на този клуб и в двете години, в които сме в лигата сме показали, че сме достатъчно коректни, състезателите много лесно приемат нашите условия. Бяха нужни два разговора и нещата се случиха. Той ще даде сигурност. Ние видяхме какво показа за Черноморец на Купата, донесе Купата на Черноморец, затова ще придаде сигурност на крилото. Той ще играе на позиция 2-3, така че ще придаде сигурност на отбора.”, така Горанов коментира привличането на Алекс Уандие в състава на Миньор.

“Той сам се убеди в нашата амбиция, това е основното. Той иска да постигне нещо с този отбор, което е започнал да гради от самото начало. Той е от първия ден от мъжкия отбор в НБЛ, така че иска да постигне нещо значимо в нашия отбор. Знае моите амбиции, знае амбициите на клуба, затова иска да постигне нещо. Разговорът не беше труден, убедихме го да остане в отбора.”, сподели президентът на тима по повод оставането на гарда Лъчезар Тошков в тима.

Ето и какви са целите пред перничани през новия сезон в лигата.

“Целта е топ 4, най-малко полуфинал. С тази селекция, вече две години натрупахме опит и вече амбициите и израстват, затова правим и тази селекция, затова привличаме и тези състезатели, защото искаме нашият клуб да се появи, да изгрее на небосклона на българския баскетбол.”, заяви Горанов.

“И да започнат да се съобразяват другите клубове не само с името Перник като палав град, ако мога така да го кажа, а и по спортна линия. Работим много добре, много благодарности на кмета и на Община Перник, които помагат с каквото могат и всички приятели, партньори, благодетели. Имаме нов генерален партньор, една от водещите бетинг компании. Миньор ще има много сериозен партньор зад гърба си, за да можем да продължим да мечтаем за предно класиране на първия отбор и израстване на децата в детско-юношеската школа, защото за нас най-важното и ценно нещо е юношите ни да имат амбиции да се реализират при нас. С договорката, която направихме с Милен Дудев, който ще застане на позицията на помощник-треньор на Ивица, което е още една изненада. Милен работи много, натрупа опит с младите в последните години, така че със симбиозата между опита на Ивица Вукотич и Милен Дудев като амбициозен млад треньор, ще се опитаме да лансираме няколко играчи от детско-юношеската школа, което е приоритет за нас.”, заяви Кирилов.

Те коментираха и евентуално домакинство на турнира за Купата на България.

“Показахме, че можем да организираме такива състезания. Мачът на Звездите знаете, че се игра в Перник, така че амбицията и желанието ни са да посрещнем и Купата на България в Перник. Нашата зала го позволява, една от хубавите зали в България, публиката също очаква такова събитие в Перник, така че се надяваме да можем да посрещнем и това събитие.”, категоричен е Горанов.

Гостите в студиото на Sportal.bg дадоха своите прогнози и първото събитие, откриващо новия сезон в елита на българския баскетбол, а именно мачът за Суперкупата между Рилски спортист и Черно море Тича в края на следващия месец в Самоков. Двамата заеха различна страна, а кой на кого “заложи”, както и цялото интервю с Горанов и Кирилов, вижте в нашето видео.

Снимки: Борислав Цветанов