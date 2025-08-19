Популярни
Първо в Sportal.bg! Миньор взе звезда на Спартак Плевен

  • 19 авг 2025 | 12:13
  • 354
  • 0

Отборът на Миньор 2015 продължава ударно със селекцията за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. В студиото на Sportal.bg президентът на пернишкия тим обяви официално и последния трансфер, който буквално бе осъществен в последните часове.

"Чуковете" си осигуриха услугите на една от големите звезди на Спартак Плевен от последната кампания в елита на българския баскетбол, който спечели и приза MVP на редовния сезон в НБЛ.

“Бившият състезател на Спартак Плевен и Балкан Игор Кесар е наш състезател. Той е новото попълнение на Миньор 2015. Ще придадем истинска класа на нашия тим и се надявам тази година да изненадаме доста отбори.”, заяви Горанов. 

Снимки: Sportal.bg

