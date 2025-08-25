Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

Спортният директор на Спартак Плевен Богдан Петков бе гост в предаването "Интервюто на Sportal.bg". В разговор с Мая Димитрова Петков засегна различни теми. Една от тях бе свързана с неуредици около участието на натурализирания американски гард Коди Милър-Макинтайър в националния отбор. Според Петков има хора, които не са свързани с БФБаскетбол, клубовете и родните институции, но се възползват от финансови облаги. Петков загатна, че проблемът не се изчерпва с Милър-Макинтайър, а е възможно същото нещо да се е случвало и с други чужденци, на които са били издавани български паспорти през годините.

"Много хора определиха Коди Милър като предател, а информациите, които все повече се появяват, са, че той с основание е с впечатление, че не е длъжен да идва да играе за националния отбор. Защото Федерацията и треньорите, както и институциите, относно придобиването на паспорта, са си свършили много добре работата. Но се оказва, че преди започването на този процес, има някои неща, които тепърва ще се изясняват и може би ще трябва да се сезира Агенцията за национална сигурност относно придобиването специално на неговия паспорт, но може да се окаже и за други. Защото там има финансови интереси, които са застъпени. Те нямат нищо общо с нашата федерация и институции. Има хора, които са се облагодетелствали. Хора в България, които не са свързани с федерацията, трябва много ясно да се знае - федерацията си е изпрлнила напълно ангажиментите в законовия ред, както трябва", разкри Петков.

"Не искам да навлизам в подробности, защото тепърва ще се изясняват тези неща. Но започва да излиза информация и според нея, не става въпрос само за него, а и за хора в миналото, които даже не са стъпвали в националния отбор. Оказва се, че има хора, които не са част от българския баскетбол, не са част от Управителния съвет, на ръководни или треньорски постове в клубовете, които финансово са се облагодетелствали от тези процеси. Смятам, че в един момент те трябва да дадат отговори как се е случило това нещо. От гледна точка на Коди Милър, той може и наистина да не е длъжен да идва да играе за националния отбор, което е много лошо и това трябва по най-бързия начин това да се изясни", добави спортният директор на Спартак Плевен.

Снимки: Sportal.bg