  • 22 авг 2025 | 09:32
Американският баскетболист Джулиен Люис се завръща в Спартак Плевен, съобщиха от баскетболния клуб. Той игра в състава през сезон 2023-2024.

"Джулиен Люис (09.06.1992, 193 см, 87 кг) е добре познат от престоя му при нас през 2023-2024. Завръща се с амбицията да даде на отбора всичко, което Спартак не успя да вземе в близкото минало! Добре Дошъл отново в Балканстрой, Джус! Подкрепата е пълна! Здраве и много вълнуващи моменти заедно", написаха от тима в социалните мрежи.

Отборът запазва и Георги Цеков, който ще продължи да носи екипа на плевенчани.

Мартин Сотиров се завръща в Sesame Национална баскетболна лига и ще играе за Спартак Плевен през следващия сезон.

