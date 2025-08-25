Богдан Петков пред Sportal.bg за треньора Тодор Тодоров, Христо Захариев, целите на Спартак Плевен и липсата на професионализъм при по-младите играчи

Спортният директор на Спартак Плевен коментира в предаването "Интервюто на Sportal.bg" ситуацията в клуба, амбициите на отбора за новия сезон и защо е гласувано доверие на старши треньора Тодор Тодоров, който пое тима по време на миналия сезон, сменяйки Любомир Минчев. Петков коментира и каква е ситуацията с Христо Захариев.

"Вярвам, че Тошко е най-сертифицираният треньор в Националната баскетболна лига, защото той е магистър от НСА, отделно, мисля, че има бакалавърска степен от Шуменския университет, завършил е и школата на ФИБА. В един кратък период от шест години, извървя един доста дълъг път. Натрупа доста опит, постигна добри резултати. Смятам, че е напълно готов да ръководи нашия отбор за много дълго време", сподели в разговор с Мая Димитрова в студиото на Sportal.bg Петков.

"Христо Захариев се прибра в недобро състояние от Италия. Реално, ние после, така да се каже, обрахме плодовете на това нещо. За съжаление колегите там не се бяха погрижили по никакъв начин за него. Той е бил форсиран там да играе контузен, което е усложнило нещата. Той искаше и да изчака в какво състояние ще бъде преди да имаме каквото и да е споразумение. Той е един от останалите професионалисти в българския баскетбол, защото за голяма част от следващото поколение това не важи все още, за съжаление.

Явно и на него му се искаше да се върне по-бълзо, но беше много трудно, почти невъзможно даже. Хвърлихме го в мача с Пловдив, не знам дали имаше и две тренировки. Малко на принципа целта опрадвава средствата. Взехме го този мач, но за него сезонът приключи тогава. Беше си жив героизъм от негова страна. Имахме си уговорка с него, че ще остане в отбора. Мисля, че е в много добро състояние, той е сериозен професионалист, тренира цяло лято и с Мартин Сотиров ще се включат тази седмица, живот и здраве, в подготовката", каза още Петков.

Петков обясни и защо смята, че на по-младото поколение му липсва по-високо ниво на професионализъм. "През лятото зала "Триадица" е отворена за няколко часа абсолютно безплатно за български баскетболисти. Има един човек под 30 години, който идва да тренира там. Там ходят Златин Георгиев, Ицо (Захариев), брат му Милен, Сашо Милов... това много добре описва ситуацията. Аз смятам, че треньорите, които са свързани с младежките и юношеските формации, носят немалка вина", каза Петков.

Не смятам, че има интриги в Националната баскетболна лига. Всички сме поставени при еднакви условия. Има, разбира се, три отбора с по-ярко изразени финансови възможности в лицето на Рилски спортист, Балкан и Черно море. Ние също се мъчим да се закачим там, но финансите ни са доста по-различни от техните, но смятам, че всичски сме поставени пред еднакви условия, срещаме на моменти еднакви трудности, на базата на редица фактори, които в повечето случаи не зависят от нас. Не можем да се доближим до бюджетите на тези три отбори, но се мъчим да работим с наличното", продължи спортният директор на плевенчани.

Целите ни за новия сезон? Нашият треньор го каза добре, трябва да се стремим да бъдем по-добри от миналата година. Дали ще се случи точно така, времето ще покаже. Трябва на първо място да сме здрави. Трябва да видим другите клубове как ще изглеждат, видно е, че всички ще вземат чужденци, видно е, че ще има отбори, които ще бъдат с претенции.

