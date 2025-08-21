Георги Цеков остава в Спартак Плевен

Георги Цеков остава в Спартак Плевен, обяви клубът от Sesame НБЛ в страницата си в социалните мрежи. 19-годишният играч, изявяващ се на позицията крило, е носил още екипите на Локомотив София и ЦСКА.

"Георги ЦЕКОВ има роля: "Тройка след Тройка!"....и ще продължи да я "Играе".

Жоро, в началото на подготовката ти желаем здраве.....и да покажеш на всички, че повиквателната за Младежкия национален отбор въобще не е случайна! Вкарвай, Момче!

Успешен сезон от всички в Клуба!

САМО СПАРТАК!”, написаха от плевенския клуб в Instagram.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg