Популярни
»

Гледай на живо

Левски посреща АЗ Алкмаар в първа плейофна битка - на живо от "Герена" с двата състава
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Георги Цеков остава в Спартак Плевен

Георги Цеков остава в Спартак Плевен

  • 21 авг 2025 | 19:02
  • 341
  • 0
Георги Цеков остава в Спартак Плевен

Георги Цеков остава в Спартак Плевен, обяви клубът от Sesame НБЛ в страницата си в социалните мрежи. 19-годишният играч, изявяващ се на позицията крило, е носил още екипите на Локомотив София и ЦСКА.

"Георги ЦЕКОВ има роля: "Тройка след Тройка!"....и ще продължи да я "Играе".

Жоро, в началото на подготовката ти желаем здраве.....и да покажеш на всички, че повиквателната за Младежкия национален отбор въобще не е случайна! Вкарвай, Момче!

Успешен сезон от всички в Клуба!

САМО СПАРТАК!”, написаха от плевенския клуб в Instagram.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Левски започна подготовка за новия сезон

Левски започна подготовка за новия сезон

  • 21 авг 2025 | 13:35
  • 955
  • 0
Баскетболът на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 ще започне два дни преди откриването

Баскетболът на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 ще започне два дни преди откриването

  • 21 авг 2025 | 11:47
  • 795
  • 0
Звезди от Евролигата се възхитиха на Везенков пред камерата на Sportal.bg

Звезди от Евролигата се възхитиха на Везенков пред камерата на Sportal.bg

  • 21 авг 2025 | 09:48
  • 5433
  • 1
Черно море запази още един играч

Черно море запази още един играч

  • 21 авг 2025 | 08:33
  • 1532
  • 0
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 13207
  • 4
Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

  • 20 авг 2025 | 23:27
  • 7615
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

11-те на Левски и АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 19:51
  • 6607
  • 10
11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

11-те на Шкендия и Лудогорец, много промени в състава на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 19:59
  • 1119
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 27737
  • 83
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 65402
  • 113
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 11728
  • 28
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 2018
  • 0