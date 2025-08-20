Популярни
Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
Виктор Гергов остава в Спартак Плевен

  • 20 авг 2025 | 15:45
  • 221
  • 0
Виктор Гергов остава в Спартак Плевен

Спартак Плевен обяви със загадъчна публикация в социалните мрежи, че в състава за новия сезон на Sesame НБЛ остава Виктор Гергов. 21-годишният гард е играл в кариерата си още за ЦСКА и Буба Баскетбол.

Вчера от плевенския клуб обявиха, че тимът ще започне новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига с петима чуждестранни играчи.

Спартак Плевен започва новия сезон с петима чужденци
Спартак Плевен започва новия сезон с петима чужденци

От Спартак обаче си тръгва центърът Игор Кесар, който стана MVP на редовния сезон на Sesame НБЛ за сезон 2024/25. Сърбинът ще продължи кариерата си в Миньор 2015.

Снимки: Sportal.bg

