Спартак Плевен се похвали с ново българско попълнение

Мартин Сотиров се завръща в Sesame Национална баскетболна лига и ще носи екипа на Спартак Плевен през следващия сезон.

"Добре дошъл в "Балканстрой"! Мартин Сотиров (07.11.1999, 201 см, 90 кг) няма нужда от много представяне. Добре познат от престоя му в Балкан, Академик и ЦСКА. Бивш юношески и младежки национал. През миналия сезон остави добри впечатления с екипа на Рапид Букурещ", информираха от Спартак на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

"Очакваме Марти да се превърне в ключова част от ротацията на отбора. Получава пълна подкрепа! Всички в клуба му желаят здраве и неизчерпаема енергия", добавиха от лагера на плевенчани.

Преди ден стана ясно, че тимът на Спартак ще започне новото първенство на България при мъжете и с петима чуждестранни състезатели.