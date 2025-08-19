Спартак Плевен започва новия сезон с петима чужденци

Отборът на Спартак Плевен ще започне новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига с петима чуждестранни играчи. Това съобщи мениджърът на клуба Богдан Петков на пресконференция, състояла се днес в Плевен.

Те ще бъдат един гард, един на позиции 2 и 3 (атакуващ гард и леко крило) и трима високи състезатели. Очаква се и нов български играч.

Спартак ще организира през септември предсезонен турнир с участието на отборите на Ботев Враца, Берое Стара Загора и Крайова. Ще участват и в такъв турнир в Стара Загора. Целта е отборът да се обиграе преди началото на срещите от Европейската Северна баскетболна лига.

Още един нов американец при плевенчани

Баскетболистът Христо Захариев благодари, че отново е част от отбора. Той е оптимист, че тази година ще направят по-добър сезон от предишния. Ще играят не само за точки, а за града, за феновете и за всички деца, които мечтаят един ден да облекат синьо-бялата фланелка на Спартак Плевен. Той каза още, че се чувства готов и силен тази година да покаже на какво е способен. Според него предстоящото първенството ще бъде по-силно и ги очаква труден и дълъг сезон. В клуба ще се опитат да изградят добър колектив, а той ще помогне с опит и с добра работна етика.

Треньорът на отбора Тодор Тодоров каза, че целите, които си поставят са толкова големи, че вероятно никой в България не би повярвал в тях. Основната им амбиция е всяка година да бъдат по-добри от предходната. Дали ще се получи, зависи от много съпътстващи баскетбола фактори. Но те трябва да бъдат фокусирани върху това, какво могат да дадат от себе си. Той смята, че най-голямата атракция на Плевен това е баскетболният отбор, защото той е най-предаван по телевизията, името му и името на града са споменавани хиляди пъти и това допринася не само за спорта, но и за бизнеса и за целия град.

Богдан Петков добави, че само по време на мачовете от Европейската Северна баскетболна лига името на Плевен е споменато 250 000 пъти. И всеки официален баскетболен сблъсък, в който се говори за града има смисъл, защото показва, че "сме живи и ни има на картата".

От ръководството на баскетболния клуб се обърнаха и към младите баскетболисти, че ако искат да станат професионални спортисти трябва дисциплина, труд и поне двуразови тренировки на ден.

Те благодариха и на феновете и на баскетболната общественост в града за подкрепата и пълната зала.

На пресконференцията присъства и новият член на треньорския щаб Александър Алексиев.