Мартин Сурилов ще кара срещу Манфред Щол в Румъния

Българският рали шампион Мартин Сурилов ще се състезава срещу известния австрийски пилоти Манфред Щол, който през 2000 година спечели световната рали титла в група N.

Щол обяви в социалните мрежи, че ще участва в рали шоуто “Мамая” през септември, където ще се състезава и Сурилов, както и най-добрите румънски рали пилоти.

Mamaia Rally Show, unul dintre cele mai așteptate evenimente auto din România, va aduna între 19-21 septembrie 20 de piloți de top, pe un circuit spectaculos cu macadam și asfalt, promițând o competiție electrizantă la malul mării. pic.twitter.com/eBYucMzfAI — unumihai (@unumihaii) August 23, 2025

53-годишният Манфред ще стартира със Ситроен С3 Rally2, а програмата включва изпитания на асфалт и макадам. Този сезон австриецът, който е син на австрийската легенда Руди Щол, има един старт и една победа - в германското рали “Лютерщадт Витенберг”, където заедно с навигаторката му Михаела Маркл завършиха на първо място, след като спечелиха и шестте скоростни отсечки в състезанието.

