Мартин Сурилов ще кара срещу Манфред Щол в Румъния

Българският рали шампион Мартин Сурилов ще се състезава срещу известния австрийски пилоти Манфред Щол, който през 2000 година спечели световната рали титла в група N.
Щол обяви в социалните мрежи, че ще участва в рали шоуто “Мамая” през септември, където ще се състезава и Сурилов, както и най-добрите румънски рали пилоти.
Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?
53-годишният Манфред ще стартира със Ситроен С3 Rally2, а програмата включва изпитания на асфалт и макадам. Този сезон австриецът, който е син на австрийската легенда Руди Щол, има един старт и една победа - в германското рали “Лютерщадт Витенберг”, където заедно с навигаторката му Михаела Маркл завършиха на първо място, след като спечелиха и шестте скоростни отсечки в състезанието.