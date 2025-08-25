Популярни
Мартин Сурилов ще кара срещу Манфред Щол в Румъния

  • 25 авг 2025 | 15:17
  • 97
  • 0
Мартин Сурилов ще кара срещу Манфред Щол в Румъния

Българският рали шампион Мартин Сурилов ще се състезава срещу известния австрийски пилоти Манфред Щол, който през 2000 година спечели световната рали титла в група N.

Щол обяви в социалните мрежи, че ще участва в рали шоуто “Мамая” през септември, където ще се състезава и Сурилов, както и най-добрите румънски рали пилоти.

Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?
Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?

53-годишният Манфред ще стартира със Ситроен С3 Rally2, а програмата включва изпитания на асфалт и макадам. Този сезон австриецът, който е син на австрийската легенда Руди Щол, има един старт и една победа - в германското рали “Лютерщадт Витенберг”, където заедно с навигаторката му Михаела Маркл завършиха на първо място, след като спечелиха и шестте скоростни отсечки в състезанието.

Кирил Тодоров се завръща в ралитата с Астра Рейсинг
Кирил Тодоров се завръща в ралитата с Астра Рейсинг
 Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2
Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2
