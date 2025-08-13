Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?

Рали сезонът у нас стартира в началото на втората половина на септември с рали „Дряново“ (20-21 септември). Председателят на рали комисията на АФБ Пламен Иванов вече потвърди календара в Sportal Motorsport.

Другите два старта са на 18-19 октомври – рали „Стари столици“ и 8-9 ноември – рали „Пампорово“.

Но отсега е сигурно, че рали „Дряново“ ще мине без последния рали шампион в накъсаната нова история на автомобилния спорт у нас – Мартин Сурилов. Шампионът за 2023 година по същото време ще стартира в румънското състезание „Мамая рали шоу“, където ще мери сили с италианския ас Пиеро Лонги и с румънските пилоти, с които се бори в шампионата на северната ни съседка в последните сезони.

„Да, за съжаление ще пропусна старта на рали сезона у нас – потвърди Мартин за Sportal.bg. – Причината е прозаична: твърде късно стана ясно, че у нас ще има състезания. От два месеца разпитвам ще има ли стартове в България, първо категорично ми казаха, че няма да има, после се оказа, че ще го има.

„Поел съм ангажимент вече, „Мамая рали шоу“ се организира от Марко Темпестини – бащата на румънската звезда Симоне, от първото издание на това състезание ме кани. Всеки път му отказвах, даже сега като пак ме покани и разбрах, че половината трасе е на макадам, пак му отказах. Той ми намери макадамово окачване, после ми каза, че ще ми намери и кола, само и само да участвам и да, наемаме една Шкода за това състезание и ще караме там.

„Отдавна всичко е уговорено и планирано, ще правим тест в Букурещ, запазили сме хотели. Просто твърде късно се случиха при нас нещата и това е причината.“

