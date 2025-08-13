Популярни
Защо последният ни шампион ще пропусне старта на рали сезона?

  • 13 авг 2025 | 20:13
Рали сезонът у нас стартира в началото на втората половина на септември с рали „Дряново“ (20-21 септември). Председателят на рали комисията на АФБ Пламен Иванов вече потвърди календара в Sportal Motorsport.

Другите два старта са на 18-19 октомври – рали „Стари столици“ и 8-9 ноември – рали „Пампорово“.

Но отсега е сигурно, че рали „Дряново“ ще мине без последния рали шампион в накъсаната нова история на автомобилния спорт у нас – Мартин Сурилов. Шампионът за 2023 година по същото време ще стартира в румънското състезание „Мамая рали шоу“, където ще мери сили с италианския ас Пиеро Лонги и с румънските пилоти, с които се бори в шампионата на северната ни съседка в последните сезони.

„Да, за съжаление ще пропусна старта на рали сезона у нас – потвърди Мартин за Sportal.bg. – Причината е прозаична: твърде късно стана ясно, че у нас ще има състезания. От два месеца разпитвам ще има ли стартове в България, първо категорично ми казаха, че няма да има, после се оказа, че ще го има.

Александър Томов пропуска рали “Барум”
„Поел съм ангажимент вече, „Мамая рали шоу“ се организира от Марко Темпестини – бащата на румънската звезда Симоне, от първото издание на това състезание ме кани. Всеки път му отказвах, даже сега като пак ме покани и разбрах, че половината трасе е на макадам, пак му отказах. Той ми намери макадамово окачване, после ми каза, че ще ми намери и кола, само и само да участвам и да, наемаме една Шкода за това състезание и ще караме там.

„Отдавна всичко е уговорено и планирано, ще правим тест в Букурещ, запазили сме хотели. Просто твърде късно се случиха при нас нещата и това е причината.“

Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2
