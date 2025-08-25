Популярни
Кирил Тодоров се завръща в ралитата с Астра Рейсинг

  • 25 авг 2025 | 13:05

  • 25 авг 2025 | 13:05
Кирил Тодоров се завръща в ралитата с Астра Рейсинг

След дълга пауза Кирил Тодоров се завръща във възстановения рали шампионат на България, като той ще се състезава за Астра Рейсинг, ще кара заедно с досегашния навигатор на Екатерина Стратиева Георги Аврамов и двамата ще участват с Опел Корса Rally4.

Представянето на новия екипаж беше в петък в София, а през уикенда Тодоров спечели първото място в планинското състезание “Лясковец-Раховец” в клас RC4, втори кръг от планинския шампионат.

Екатерина Стратиева: Връщам си увереността и жаждата за каране
Екатерина Стратиева: Връщам си увереността и жаждата за каране

Трикратната европейска шампионка Стратиева е мениджър на Астра Рейсинг потвърди програмата на Тодоров и Аврамов - българските ралита плюс планинския шампионат, стартовете от който ще се използват за подготовка за ралитата.

“Тази година за нашия отбор, създаден от баща ми през далечната вече 2006 година, карат някои от топ пилотите на България, което ме прави много горда и щастлива - заяви Стратиева. - В последните две години се наложи да участваме в състезания в съседни държави, но сега определено сме доволни, че най-после и нашият рали шампионат отново ще го има.”

В момента за Астра Рейсинг се състезават Екатерина Стратиева, Георги Аврамов, Антон Митов, Александър Спиров, Игнат Исаев, Йордан Йорданов, Петър и Буба Йорданови, Любомир Каменов, Валентин Будинов и вече и Кирил Тодоров.

Силен финал за българските екипажи в рали „Барум“
Силен финал за българските екипажи в рали „Барум“
