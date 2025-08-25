Халф на Интер официално премина в Торино часове преди мача между двата отбора

Популярни
  25 авг 2025 | 14:10
Торино официално обяви привличането на халфа на Интер Кристиян Аслани. Трансферът се случва часове преди срещата между двата отбора довечера от първия кръг на Серия А, като е малко вероятно футболистът да играе за "биковете" срещу вече бившия си отбор.

Сделката между двата клуба за 23-годишният албански национал е за наем до края на този сезон на стойност 1,5 млн. евро. Освен това Торино ще има опцията да привлече играча за постоянно срещу 12 млн. евро и 20% за Интер от парите при следваща негова продажба. В такъв случай Аслани ще получи договор до лятото на 2029 г.

Полузащитникът пристига при “биковете” като заместник на продадения в Милан Самуеле Ричи. Торино успя да се пребори за албанския национал в конкуренцията на Болоня.

Аслани прекара три сезона в Интер, който го взе първо под наем от Емполи, а след това плати 15,7 млн. евро за него. През целия си период на “Джузепе Меаца” той беше със статут на резерва, като записа 99 мача с 4 гола и 5 асистенции за “нерадзурите”. “Нерадзурите” пък наскоро се подсилиха в средата на терена с халфа на Ланс Анди Диуф.

