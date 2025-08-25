Халф на Интер официално премина в Торино часове преди мача между двата отбора

Торино официално обяви привличането на халфа на Интер Кристиян Аслани. Трансферът се случва часове преди срещата между двата отбора довечера от първия кръг на Серия А, като е малко вероятно футболистът да играе за "биковете" срещу вече бившия си отбор.

Сделката между двата клуба за 23-годишният албански национал е за наем до края на този сезон на стойност 1,5 млн. евро. Освен това Торино ще има опцията да привлече играча за постоянно срещу 12 млн. евро и 20% за Интер от парите при следваща негова продажба. В такъв случай Аслани ще получи договор до лятото на 2029 г.

Полузащитникът пристига при “биковете” като заместник на продадения в Милан Самуеле Ричи. Торино успя да се пребори за албанския национал в конкуренцията на Болоня.

✅ UFFICIALE

Kristjan #Asllani è un nuovo giocatore del @TorinoFC_1906. Arriva dall’@Inter in prestito a €1.5M con opzione di riscatto a €11.5M+20% sulla futura rivendita. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 in caso di riscatto. #Torino #calciomercato pic.twitter.com/PuKmY8D4qB — Toro Goal (@ToroGoal) August 25, 2025

Аслани прекара три сезона в Интер, който го взе първо под наем от Емполи, а след това плати 15,7 млн. евро за него. През целия си период на “Джузепе Меаца” той беше със статут на резерва, като записа 99 мача с 4 гола и 5 асистенции за “нерадзурите”. “Нерадзурите” пък наскоро се подсилиха в средата на терена с халфа на Ланс Анди Диуф.