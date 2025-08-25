Интер с наглед лесна задача на старта

Интер започва новия сезон в Серия "А" с домакинство на Торино тази вечер. Двата тима се изправят един срещу друг на "Джузепе Меаца" в 21:45 часа. "Нерадзурите" ще искат да запишат задължителен успех пред своите привърженици срещу отбор, който напоследък е като боксова круша за миланския гранд.

Интер спечели 11 от последните си 12 мача с "биковете", с голова разлика 12:2, и е фаворит за победата и днес. Все пак Торино е коварен отбор, който не бива да бъде подценяван и може да обърка сметките на всеки.

Все пак статистиката не е на страната на гостите, които ще търсят първа победа над "нерадзурите" от 2019 година насам. Освен това "биковете" нямат победа на "Сан Сиро" в последните си 18 визити, като в тази бройка влизат и гостуванията на Милан. Така че задачата им изглежда доста сложна.

Това ще бъде дебюта на новия треньор Кристиан Киву начело на Интер в Серия "А" пред местните фенове. Румънецът, който замени напусналия Симоне Индзаги, се ползва с голямо доверие като бивш кадър на клуба, макар все още да няма сериозни успехи в треньорската си кариера. Сега той има тежката задача да върне "нерадзурите" на върха в класирането.

Интер подсили сериозно отбора си с Луиш Енрике, Анже-Йоан Бони, Адни Диуф и Петър Сучич. Всички те се очаква да са на разположение на Киву довечера, макар единствено Енрике да се очаква да бъде сред титулярите. Наставникът обаче не може да разчита за този мач на наказаните Хакан Чалханоолу и Себастиан Еспозито, както и на контузения Федерико Димарко.

Торино пък ще бъде без трайно контузения Пер Шуурс, а под въпрос е и Ардиан Исмаили, но всички останали играчи ще бъдат на разположение на наставника Марко Барони, включително и новите попълнения Франко Израели Тино Анжорин, Закария Абухлал и Сирил Нгонге.

