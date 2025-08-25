Рубенс Барикело спечели титлата в бразилския НАСКАР

53-годишният бивш пилот във Формула 1 Рубенс Барикело спечели титлата в бразилските серии НАСКАР, като дебютира този сезон в шампионата и вчера записа четвъртата си победа в хода на кампанията.

Барикело се състезава с Форд Мустанг и до вчера се бори за титлата със съотборника си в Full Time Sports Тиаго Камило, който получи повреда в състезанието, но завърши втори.

“Съжалявам за Тиаго, но нищо не мога да направя - коментира след финала Рубенс. - Аз го атакувах по външния радиус на завоя, когато видях, че той има проблеми с двигателя и го изпреварих отвътре. Извън пистата с него сме приятели, но на трасето се борим здраво. Представихме се добре, радвам се, че спечелихме и това ни донесе титлата.”

Рубенс кара във Формула 1 от 1993 до 2011, като записа 323 старта и 11 победи. През 2002 и 2004 бразилецът завърши като вицешампион след Михаел Шумахер, а след Формула 1 продължи кариерата си в Индикар и състезанията за издръжливост, а през 2014 и 2022 спечели титлата на Бразилия в сериите Stock Car Pro.

