Барикело: Въпрос на време е да имаме повече бразилци във Формула 1

Според бившият пилот във Формула 1 Рубенс Барикело неговата родина Бразилия съвсем скоро ще има по-засилено присъствие в световния шампионат, но бразилецът посочи, че това ще зависи много и от финансовата страна на уравнението.

От края на 2017 до началото на 2025 Бразилия нямаше свой представител на титулярна позиция в спорта, но това се промени с влизането на Габриел Бортолето. Барикело, който към днешна дата е последният бразилски състезател с победа във Формула 1, похвали пилота на Заубер за начина, по който подхожда към своето развитие. Той също така каза, че е фен на шампиона във Формула 3 Рафаел Камара, когото също се надява да види във Формула 1 в близко бъдеще.

Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?

„Габи има страхотен потенциал, справя се наистина добре: възползва се от всяка възможност и отделя нужното време на всичко. Това е хубаво да се гледа. Странно е, че аз продължавам да съм последният бразилец с победа, мина много време. Камара също е добър и се надявам да го видим във Формула 1 скоро. Аз съм му фен, той е страхотен пилот.



„Но всичко зависи от парите. Бразилия не е толкова силна финансово, колкото понякога си мислим. Това е проблем. В същото време ние виждаме много талантливи пилоти да се състезават на картинг пистите. Желанието за върха на моторните спортове все още го има. Въпрос на време е да имаме повече бразилци във Формула 1“, каза Барикело.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages