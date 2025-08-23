Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Барикело: Въпрос на време е да имаме повече бразилци във Формула 1

Барикело: Въпрос на време е да имаме повече бразилци във Формула 1

  • 23 авг 2025 | 11:02
  • 308
  • 0

Според бившият пилот във Формула 1 Рубенс Барикело неговата родина Бразилия съвсем скоро ще има по-засилено присъствие в световния шампионат, но бразилецът посочи, че това ще зависи много и от финансовата страна на уравнението.

От края на 2017 до началото на 2025 Бразилия нямаше свой представител на титулярна позиция в спорта, но това се промени с влизането на Габриел Бортолето. Барикело, който към днешна дата е последният бразилски състезател с победа във Формула 1, похвали пилота на Заубер за начина, по който подхожда към своето развитие. Той също така каза, че е фен на шампиона във Формула 3 Рафаел Камара, когото също се надява да види във Формула 1 в близко бъдеще.

Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?
Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?

„Габи има страхотен потенциал, справя се наистина добре: възползва се от всяка възможност и отделя нужното време на всичко. Това е хубаво да се гледа. Странно е, че аз продължавам да съм последният бразилец с победа, мина много време. Камара също е добър и се надявам да го видим във Формула 1 скоро. Аз съм му фен, той е страхотен пилот.

„Но всичко зависи от парите. Бразилия не е толкова силна финансово, колкото понякога си мислим. Това е проблем. В същото време ние виждаме много талантливи пилоти да се състезават на картинг пистите. Желанието за върха на моторните спортове все още го има. Въпрос на време е да имаме повече бразилци във Формула 1“, каза Барикело.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 2401
  • 0
Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

  • 22 авг 2025 | 17:15
  • 1954
  • 0
Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

  • 22 авг 2025 | 14:45
  • 8026
  • 2
От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

  • 22 авг 2025 | 14:15
  • 800
  • 0
Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

  • 22 авг 2025 | 13:31
  • 1145
  • 0
Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

  • 22 авг 2025 | 13:15
  • 1661
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мондиал 2025: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

  • 23 авг 2025 | 11:47
  • 1532
  • 0
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 9488
  • 9
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 23646
  • 19
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 4751
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 2518
  • 3
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2110
  • 0