Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес: Направо летях по пистата

Маркес: Направо летях по пистата

  • 24 авг 2025 | 16:42
  • 404
  • 0
Маркес: Направо летях по пистата

Марк Маркес не скри радостта си от седмата поредна победа в MotoGP, която той спечели по време на надпреварата за Гран При на Унгария.

За него състезанието на „Хунгароринг“ започна с контакт с Марко Бедзеки във втория завой, който смъкна Маркес до третата позиция зад пилота на Априлия и Франко Морбидели. Още преди средата на дистанцията обаче Маркес успя да излезе начело, след което отново наложи темпо, което беше непосилно за неговите конкуренти, а по думите на самия испанец, той направо е летял по пистата.

Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP
Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP

„В първия завой, когато видях, че Марко ме атакува от вътрешната страна, аз отпуснах спирачките и отворих повече траекторията, не исках да имам проблеми в първия завой. Но след това, във втория завой, аз очаквах той да има малко повече скорост в средата на кривата, но той остана на първа предавка и аз го докоснах. За късмет и на двама ни не се стигна до падане, и двамата продължихме.

„След това състезанието се промени малко. В първите обиколки бях малко по-търпелив, но след това видях, че меката задна гума започва да се износва, а аз бях със средно твърдата, затова започнах да натискам малко повече. Влязох в много добър ритъм, направи летях по пистата“, заяви Маркес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джак Милър ще партнира на Разгатлиоглу в Прамак Ямаха догодина

Джак Милър ще партнира на Разгатлиоглу в Прамак Ямаха догодина

  • 24 авг 2025 | 13:08
  • 1582
  • 0
Куилес с втора победа в Moto3 след брутален дуел с Перон в края

Куилес с втора победа в Moto3 след брутален дуел с Перон в края

  • 24 авг 2025 | 12:51
  • 1104
  • 0
Алекс Маркес пое отговорност за слабото си представяне в Унгария

Алекс Маркес пое отговорност за слабото си представяне в Унгария

  • 24 авг 2025 | 10:43
  • 759
  • 0
Баная: Труден ден, труден момент

Баная: Труден ден, труден момент

  • 24 авг 2025 | 10:28
  • 762
  • 0
Ферари за Хамилтън: Той не е демотивиран

Ферари за Хамилтън: Той не е демотивиран

  • 24 авг 2025 | 10:06
  • 4218
  • 0
Двама пилоти с наказания след спринта в Унгария

Двама пилоти с наказания след спринта в Унгария

  • 24 авг 2025 | 09:51
  • 2747
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

  • 24 авг 2025 | 17:44
  • 2189
  • 3
Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 20262
  • 197
Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

  • 24 авг 2025 | 17:24
  • 1158
  • 5
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 39
  • 0
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 7390
  • 17
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 6170
  • 6