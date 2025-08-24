Маркес: Направо летях по пистата

Марк Маркес не скри радостта си от седмата поредна победа в MotoGP, която той спечели по време на надпреварата за Гран При на Унгария.

За него състезанието на „Хунгароринг“ започна с контакт с Марко Бедзеки във втория завой, който смъкна Маркес до третата позиция зад пилота на Априлия и Франко Морбидели. Още преди средата на дистанцията обаче Маркес успя да излезе начело, след което отново наложи темпо, което беше непосилно за неговите конкуренти, а по думите на самия испанец, той направо е летял по пистата.

„В първия завой, когато видях, че Марко ме атакува от вътрешната страна, аз отпуснах спирачките и отворих повече траекторията, не исках да имам проблеми в първия завой. Но след това, във втория завой, аз очаквах той да има малко повече скорост в средата на кривата, но той остана на първа предавка и аз го докоснах. За късмет и на двама ни не се стигна до падане, и двамата продължихме.



„След това състезанието се промени малко. В първите обиколки бях малко по-търпелив, но след това видях, че меката задна гума започва да се износва, а аз бях със средно твърдата, затова започнах да натискам малко повече. Влязох в много добър ритъм, направи летях по пистата“, заяви Маркес.

