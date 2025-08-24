Популярни
Звезда на Словения под въпрос за Мондиала

  • 24 авг 2025 | 16:47
  • 368
  • 0

Една от звездите на националния отбор на Словения, който е съперник на България в груповата фаза на Световното първенство за мъже във Филипините, Рок Можич е под сериозен въпрос за Мондиала.

Голямата звезда на Словения почти не е тренирал за Световното
Голямата звезда на Словения почти не е тренирал за Световното

Селекционерът на тима Фабио Соли остава силно обезпокоен от състоянието на коляното на Можич, което не му позволява да тренира на пълни обороти. Независимо от възстановяването на 23-годишният посрещач, възможността той да пропусне шампионата на планетата остава реална.

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул
Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

"Той се бори с контузията в коляното. Разбира се, искаме го на Световното първенство, но времето не е на наша страна. Той преминава медицински изследвания и правим всичко възможно, за да го върнем в състава възможно най-скоро. В момента ситуацията е 50:50. Както казах на отбора, просто трябва да се съсредоточим върху това да даваме всичко от себе си на терена и да не чакаме някой да ни обясни", обясни Фабио Соли.

Отсъствието на Можич може да доведе до сериозни проблеми в посрещането и атаката на Словения. Според информации той трябва да се появи на лагера на тима в Любляна през следващата седмица.

"Нямаме скрит герой някъде. Отборът е най-важен, както видяхме в Лигата на нациите. Ако Рок може да ни помогне, той ще се присъедини към отбора, но в противен случай ще отидем на Световното първенство, с който е наличен", добави селекционерът на Словения.

