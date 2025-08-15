Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

Волейболистите от националния отбор на Словения, които завършиха на 4-о място в тазгодишната Лига на нациите, започнаха подготовка за предстоящото Световно първенство във Филипините (12-28 септември).

Селекционерът на тима Фабио Соли е извикал 12 играчи за първата част на лагера в Любляна, като друга част от състезателите са получили няколко допълнителни дни почивка. В състава се завръща капитанът Тине Урнаут, който пропусна голяма част от VNL заради здравословни проблеми, както опитните Ален Пайенк и Грегор Ропрет. Единственият отсъстващ от известните имена е посрещачът Клемен Чебул.

❗️OFICJALNIE: Klemen Cebulj poza kadrą reprezentacji Słowenii na turniej Mistrzostw Świata 2025! ❌️



Foto: Volleyball World #MWCH2025 pic.twitter.com/2XYmjS3CUH — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 13, 2025

Словенците ще се подготвят на родна земя до 31 август, когато ще отпътуват за съвместен лагер с националния отбор на Япония, какъвто ще има и България.

Словения e в предварителна Група E на Мондиала заедно с Германия, България и Чили, като ще играе срещу момчетата на Джанлоренцо Бленджини във втория си мач от групата на 15-и септември (понеделник) от 12,30 часа българско време.

12-те играчи на Словения, които водят подготовка за Световно първенство за мъже във Филипините:

Разпределители:

Грегор Ропрет

Нейч Найдич

Диагонал:

Ник Муянович

Посрещачи:

Тине Урнаут

Лука Маровт

Рок Бръчко

Вида Ранч

Центрове:

Ален Пайенк

Янж Янеж Кръжич

Йоща Кръжич

Либера:

Яни Ковачич

Грегор Окроглич.

Снимки: odbojka.si и en.volleyballworld.com