Голямата звезда на Словения почти не е тренирал за Световното

Голямата звезда на националния отбор на Словения Роко Можич почти не е тренирал с отбора при подготовката на тима за Световното първенство във Филипините.

На 14 август възпитаниците на Фабио Соли стартираха подготовката си за Мондиал 2025 с 12 волейболисти, но сред тях не бе Рок Можич, както и Клемен Чебул.

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул

В тима се завърна капитанът Тине Урнаут, но Рок Можич все още не е започнал тренировки.

❗️🇸🇮 Rok Mozić nie rozpoczął jeszcze pełnych przygotowań do zbliżających siatkarskich Mistrzostw Świata!



Słoweńska media podają, że jest to niepokojąca sytuacja związana z turniejem finałowym VNL, ale według słoweńskiego związku piłki siatkowej, przyjmujący wkrótce ma być… pic.twitter.com/Yr7WM5nyPP — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 20, 2025

Според медиите в Словения ситуацията е тревожна, но пък от Словенската федерация по волейбол обявиха, че скоро Рок Можич ще се присъедини към отбора.

Словения е съперник на България в Група E на Мондиал 2025 във Филипините.

По програма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат във втория си мач срещу Словения на 15 септември от 12:30 часа.