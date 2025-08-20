Популярни
Голямата звезда на Словения почти не е тренирал за Световното
Голямата звезда на Словения почти не е тренирал за Световното

  • 20 авг 2025 | 15:25
  • 494
  • 0

Голямата звезда на националния отбор на Словения Роко Можич почти не е тренирал с отбора при подготовката на тима за Световното първенство във Филипините.

На 14 август възпитаниците на Фабио Соли стартираха подготовката си за Мондиал 2025 с 12 волейболисти, но сред тях не бе Рок Можич, както и Клемен Чебул.

Словения започна подготовка за Световното с 12 волейболисти, но без Клемен Чебул
В тима се завърна капитанът Тине Урнаут, но Рок Можич все още не е започнал тренировки.

В тима се завърна капитанът Тине Урнаут, но Рок Можич все още не е започнал тренировки.

Според медиите в Словения ситуацията е тревожна, но пък от Словенската федерация по волейбол обявиха, че скоро Рок Можич ще се присъедини към отбора.

Словения е съперник на България в Група E на Мондиал 2025 във Филипините.

По програма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат във втория си мач срещу Словения на 15 септември от 12:30 часа.

