Голямата звезда на Словения почти не е тренирал за Световното

Голямата звезда на националния отбор на Словения Роко Можич почти не е тренирал с отбора при подготовката на тима за Световното първенство във Филипините.
На 14 август възпитаниците на Фабио Соли стартираха подготовката си за Мондиал 2025 с 12 волейболисти, но сред тях не бе Рок Можич, както и Клемен Чебул.
В тима се завърна капитанът Тине Урнаут, но Рок Можич все още не е започнал тренировки.
Според медиите в Словения ситуацията е тревожна, но пък от Словенската федерация по волейбол обявиха, че скоро Рок Можич ще се присъедини към отбора.
Словения е съперник на България в Група E на Мондиал 2025 във Филипините.
По програма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат във втория си мач срещу Словения на 15 септември от 12:30 часа.