Обамеянг и Грийнууд донесоха успех на Марсилия в голово шоу

Марсилия победи новака във френския елит ФК Париж с 5:2 в зрелищен мач от Лига 1.

Два гола за успеха на домакините вкара завърналият се нападател Пиер-Емерик Обамеянг. Мейсън Грийнууд отри резултата за южняците от дузпа, а малко преди края пропусна втори наказателен удар. Датският халф Пиер-Емил Хьойберг вкара четвъртото попадение за тима на Роберто Де Дзерби, а дълбоко в добавеното време крайното 5:2 оформи защитникът Робинио Ваз.

Aubameyang celebrates his return to Marseille with a 𝑩𝑹𝑨𝑪𝑬 ⚽️⚽️ pic.twitter.com/endmn5FPJB — 433 (@433) August 23, 2025

Срещата обаче не се разви толкова лесно за тима на Роберто Де Дзерби, който допусна изравняване за 2:2. Илан Кебал се разписа в 28-ата минута, а Моузес Симон изравни в 58-ата минута.

Този успех на Олимпик Марсилия дойде в трудна седмица за отбора след загубата на старта от Рен с 0:1, а от тима бяха отстранени Адриен Рабио и Джонатан Роу, които са се сбили след загубата на старта.

Следвай ни:

Снимки: Imago