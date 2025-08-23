Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Обамеянг и Грийнууд донесоха успех на Марсилия в голово шоу

Обамеянг и Грийнууд донесоха успех на Марсилия в голово шоу

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 838
  • 0

Марсилия победи новака във френския елит ФК Париж с 5:2 в зрелищен мач от Лига 1.

Два гола за успеха на домакините вкара завърналият се нападател Пиер-Емерик Обамеянг. Мейсън Грийнууд отри резултата за южняците от дузпа, а малко преди края пропусна втори наказателен удар. Датският халф Пиер-Емил Хьойберг вкара четвъртото попадение за тима на Роберто Де Дзерби, а дълбоко в добавеното време крайното 5:2 оформи защитникът Робинио Ваз.

Срещата обаче не се разви толкова лесно за тима на Роберто Де Дзерби, който допусна изравняване за 2:2. Илан Кебал се разписа в 28-ата минута, а Моузес Симон изравни в 58-ата минута.

Този успех на Олимпик Марсилия дойде в трудна седмица за отбора след загубата на старта от Рен с 0:1, а от тима бяха отстранени Адриен Рабио и Джонатан Роу, които са се сбили след загубата на старта. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 15346
  • 54
Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

  • 23 авг 2025 | 19:26
  • 1027
  • 0
Борнемут записа първа победа

Борнемут записа първа победа

  • 23 авг 2025 | 19:25
  • 1003
  • 0
Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

  • 23 авг 2025 | 19:24
  • 4990
  • 4
Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

  • 23 авг 2025 | 19:11
  • 1017
  • 0
Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

  • 23 авг 2025 | 19:00
  • 2449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 10998
  • 16
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 15346
  • 54
Черно море 0:0 Локо (Пловдив)

Черно море 0:0 Локо (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 21:15
  • 4231
  • 6
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 32471
  • 26
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 36983
  • 105
Изиграха се още три мача от петия кръг във Втора лига

Изиграха се още три мача от петия кръг във Втора лига

  • 23 авг 2025 | 21:01
  • 17952
  • 9