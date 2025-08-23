Обамеянг и Грийнууд донесоха успех на Марсилия в голово шоу

Марсилия победи новака във френския елит ФК Париж с 5:2 в зрелищен мач от Лига 1.
Два гола за успеха на домакините вкара завърналият се нападател Пиер-Емерик Обамеянг. Мейсън Грийнууд отри резултата за южняците от дузпа, а малко преди края пропусна втори наказателен удар. Датският халф Пиер-Емил Хьойберг вкара четвъртото попадение за тима на Роберто Де Дзерби, а дълбоко в добавеното време крайното 5:2 оформи защитникът Робинио Ваз.
Срещата обаче не се разви толкова лесно за тима на Роберто Де Дзерби, който допусна изравняване за 2:2. Илан Кебал се разписа в 28-ата минута, а Моузес Симон изравни в 58-ата минута.
Този успех на Олимпик Марсилия дойде в трудна седмица за отбора след загубата на старта от Рен с 0:1, а от тима бяха отстранени Адриен Рабио и Джонатан Роу, които са се сбили след загубата на старта.
Снимки: Imago