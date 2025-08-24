Популярни
  3. Баная: Труден ден, труден момент

Баная: Труден ден, труден момент

  • 24 авг 2025 | 10:28
Съботният ден на уикенда за Гран При на Унгария се превърна в най-тежкия ден за Франческо Баная от началото на сезона в MotoGP, след като италианецът остана едва 15-и в квалификацията, а след това финишира на 13-то място в спринта.

Заради тази задна стартова позиция на двукратния шампион в неговия екип избраха да направят огромна промяна в настройките на неговия мотор за спринта. По думите на самия италианец тя е проработил и той е имал по-добро усещане в предницата на своята машина, което му е позволило да бъде по-агресивен в зоните на спиране.

„Беше труден ден, моментът е труден – призна Баная в своя канал в Инстаграм. – Работим, за да намерим решение и съм сигурен, че ще го намерим, заедно, защото ние сме отбор.

„Знаех, че от 15-о място на старта ще бъде трудно да стигна до точките, особено като се има предвид, че спринтовете тази година са ми по-трудни. В крайна сметка ние избрахме да направим голяма промяна в настройките на мотора и мисля, че това може да ни даде добра стартова точка.

„Като изключим първите две-три обиколки, в които трябваше да се адаптирам към промените, аз можех да спирам доста по-здраво и това ми помогна много, въпреки че започнах да страдам в други направления. В загрявката ще се опитаме да направим още една стъпка в тази посока, състезанието ще бъде дълго и предизвикателно. Периодът беше труден, но ние трябва да продължим да вярваме, тъй като знаем колко голям е нашият потенциал“, добави още италианецът.

