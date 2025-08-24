Популярни
Двама пилоти с наказания след спринта в Унгария

  • 24 авг 2025 | 09:51
Двама пилоти получиха наказания от стюардите на MotoGP след финала на спринтовото състезание на „Балатон Парк“ заради хаоса в първата обиколка на надпреварата. Санкционирани бяха Фабио Куартараро и Енеа Бастианини, които предизвикаха двата големи инцидента в първия тур.

Световният шампион за 2021 година Куартараро ще трябва да мине веднъж през дългата обиколка в хода на днешното състезание за Гран При на Унгария. Той беше намерен виновен за създаването на опасна ситуация и предизвикването на контакт с друг пилот (Бастианини) в първия завой на спринта.

По-късно в същата обиколка Бастианини направи сходна агресивна атака срещу Йоан Зарко в спирането за деветия завой и се стигна до удар между него и френския пилот на LCR Хонда, който извади и двамата от надпреварата. Санкцията на Звяра е по-сериозна и той ще трябва да премине два пъти през дългата обиколка по време на състезанието на „Балатон Парк“.

Надпреварата за Гран При на Унгария, 14-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира днес в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages

