Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

Отборът на Интер Маями победи тима на УНАМ Пумас с 3:1 в последния трети кръг от груповата фаза на турнира за Купата на лигите.

Благодарение на успеха “чаплите” финишираха на второ място в група “МЛС”, което им даде право да продължат към фазата на директните елиминации.

Голямата звезда на калифорнийския тим Лионел Меси не попадна в групата за мача заради контузията си, която получи в предходния двубой на Интер Маями срещу Некакса.

Въпреки това старши треньорът Хавиер Масчерано можеше да разчита на останалите си звезди от дрийм тийма на Барселона в лицето на Жорди Алба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. На линия бе и новото попълнение Родриго де Пол.

Резултатът на “Чейз Стейдиъм” откриха футболистите на УНАМ Пумас с попадението на Хорхе Рувалкаба в 34-ата минута.

В изтичащите секунди на редовното време на първата част Родриго де Пол изравни след асистенция на Луис Суарес. Това бе и първият гол на новото попълнение на “чаплите”.

Три минути след почивката самият Суарес също се разписа, но голът му беше отменен заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. В 51-вата минута пък уругваецът бе маркиран с жълт картон. Неудачите на Суарес приключиха в 59-ата минута, когато най-накрая се разписа след точно изпълнение на дузпа.

Малко по-късно бе оформен и крайният резултат – в 69-ата минута се разписа Тадео Аленде, като тук Суарес направи втората си асистенция за вечерта.

След тази среща Интер Маями ще поднови участието си в американската Мейджър лийг Сокър, като на 11-и август (понеделник) предстои гостуване на Орландо Сити.

