Меси ще пропусне още един мач на Интер Маями

Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано заяви, че нападателят Лионел Меси няма да играе в мача от 26-ия кръг на Мейджър Лийг Сокър с Орландо Сити, който е тази нощ.

Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

"Не, Лео няма да играе. Той е добре, но би било лудост да рискуваме и да го вземем в Орландо, като се има предвид, че предстоят още много мачове. Но ние сме оптимисти, че той скоро ще се завърне в игра", заяви Масчерано, цитиран от ESPN.

38-годишният аржентинец пропусна и срещата от третия кръг на Купата на Лигите с УНАМ Пумас (3:1) поради контузия в бедрения мускул.

Снимки: Gettyimages