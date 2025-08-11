Орландо разби Интер Маями без Меси

Звездният отбор на Интер Маями катастрофира с 1:4 срещу тима на Орландо Сити в среща от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

С поражението “чаплите” паднаха до 6-ото място в Източната конференция и изостават на 9 точки от лидера Филаделфия Юниън, но имат и 3 мача по-малко заради участието си в Световното клубно първенство. Орландо от своя страна зае четвъртото място и ще опита да атакува лидерските позиции.

До голяма степен поражението на Интер Маями може да се каже, че се дължи на отсъствието на голямата звезда на отбора Лионел Меси, който пропусна още един мач покрай контузията си.

Меси ще пропусне още един мач на Интер Маями

Въпреки това старши треньорът Хавиер Масчерано можеше да разчита на други трима от топ футболистите си в лицето на Жорди Алба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Сред титулярите бе и новото попълнение Родриго де Пол.

Matchday squad is in 🗞️ pic.twitter.com/9NuBpiM72E — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 10, 2025

Началото не предвещаваше подобна неприятна развръзка за момчетата на Масчерано. Луис Муриел откри резултата във втората минута за домакините, но гостите от Маями се върнаха съвсем бързо.

Ojeda ➡️ Muriel 🙂‍↕️ pic.twitter.com/YXpnd1pRaA — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 11, 2025

Още в 8-ата минута резултатът отново беше равен, когато се разписа Яник Брайт.

Yannick with the banger to equalize! 💥 pic.twitter.com/1eEDURijsu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 11, 2025

След почивката обаче нещата се стекоха по катастрофален начин за “чаплите” и те допуснаха цели три гола до края на редовното време. Първият от тях отбеляза отново Луис Муриел в 50-ата минута.

MURIEL IS ON FIRE 🔥 pic.twitter.com/U1JLGPek7O — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 11, 2025

Вторият бе реализиран от Мартин Охеда в 58-ата минута.

MARTÍN SNEAKS IT NEAR POST 🧘 pic.twitter.com/wI8NIRGjzE — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 11, 2025

Крайният резултат беше оформен от Марко Пашалич в 88-ата минута.

Bring out the brooms 🧹 pic.twitter.com/b6Q6xlxVUJ — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 11, 2025

В следващия си мач Интер Маями ще приеме Лос Анджелис Галакси, а Орландо Сити също има домакински мач срещу Спортинг Канзас Сити. И двата мача са насрочени за 17-и август (неделя) от 2:30 часа българско време.