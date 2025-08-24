Хикс в Червен бряг

1:1 приключиха в Червен бряг, местния Партизан и Ком (Берковица). Срещата е от първия кръг на Северозападната Трета лига. Стана здрав двубой. Домакините владееха инициативата, повече атакуваха. Съперникът им контраатакуваше опасно. В средата на първото полувреме Денис Георгиев опита да върне топката на вратаря си, но го направи леко, Ивайло Тодоров овладя и вкара за Ком. В 49-ата минута съотборника му Георги Цеков опита центриране отдясно и топката кацна на напречната греда на вратата на червенобрежкия тим. В 54-ата минута Стефан Христов изравни с хубав гол. Александър Скорчев беше близо до второ попадение за Партизан.

Снимка: ФК Партизан Червен бряг – фейсбук