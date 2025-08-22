Венцеслав Иванов: Готови сме

Преди година, Ком (Берковица) се завърна в Северозападната Трета лига и адаптацията протече доста мъчно.

Очакванията за предстоящия сезон, коментира пред Sportal.bg треньора Венцеслав Иванов.

„Доволен съм от подготовката, която проведохме. Всичко в програмата ни е изпълнено с изключение на пропадналата последна контрола. Основното по комплектоването на състава беше да запазим футболистите от миналия сезон. Успяхме почти на сто процента. Продължаваме линията с налагането на млади момчета от региона. Последното първенство беше много тежко за нас. Надявам се в предстоящото да се представим доста по-добре“.