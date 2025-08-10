Ком спечели в Мездра

Ком (Берковица) надви като гост Локомотив (Мездра) с 2:1 в приятелска среща. Стана равностоен двубой. Ивайло Тодоров пропусна да даде аванс на Ком в началните минути. В 13-ата обаче коригира мерника си и стана 0:1. После вратаря на Ком предотврати изравняване след опасен удар на Сергей Георгиев. Хубава атака на гостите завърши в гол на Мариян Огнянов в 55-ата минута. „Железничарите“ взеха инициативата. Създадоха няколко положения, но ги пропиляха. В последните секунди, Валдемар Стоянов вкара от дузпа почетното попадение – 1:2.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра – фейсбук