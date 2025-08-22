Николай Боянов: В първенството ще си покаже доколко сме подготвени

С финала на последния сезон, Партизан (Червен бряг) даде ход на мащабни промени.

Какво се случи в отбора през последните три месеца, коментира пред Sportal.bg новият му треньор Николай Боянов.

„Проведохме прилична подготовка като за отбор от Трета лига. Доволен съм от селекцията и футболистите, които имаме. Доколко сме готови ще се види още първите мачове от първенството. Започваме срещу корав противник – Ком (Берковица). Смятам, че футболистите ни го разбират сериозността. Шампионатът ще е с малко отбори, но ще е по-оспорван и интригуващ“.