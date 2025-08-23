Популярни
  • 23 авг 2025 | 14:58
  • 538
  • 2
Нотингам може да върне Моуриньо в Англия

Жозе Моуриньо е един от кандидатите да замени Нуно Еспирито Санто като мениджър на Нотингам. Бившият треньор на Уулвърхамптън и Тотнъм може да бъде уволнен, въпреки че неговият отбор се представи великолепно през миналия сезон. Специалистът вчера призна, че отношенията му със собственика на клуба Евангелос Маринакис не са добри и между двамата има разногласия.

От Форест отрекоха, че ще се разделят с Еспирито Санто, но няма да е изненада, ако това се случи. Според “Сън” Жозе Моуриньо е едно от имената, които са обсъждани от ръководството на Нотингам. Друг вариант е Анге Постекоглу, който беше уволнен от Тотнъм след края на миналия сезон. В списъка фигурира и мениджърът на Селтик Брендън Роджърс.

Очаква се Еспирито Санто да води Нотингам в неделя, когато неговият тим се изправя срещу Кристъл Палас, но бъдещето му в клуба въобще не е сигурно. Според английски медии наставникът има проблем не само със собственика, но и със спортния директор Еду, като двамата имат разминавания относно селекцията.

