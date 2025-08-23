Нотингам може да върне Моуриньо в Англия

Жозе Моуриньо е един от кандидатите да замени Нуно Еспирито Санто като мениджър на Нотингам. Бившият треньор на Уулвърхамптън и Тотнъм може да бъде уволнен, въпреки че неговият отбор се представи великолепно през миналия сезон. Специалистът вчера призна, че отношенията му със собственика на клуба Евангелос Маринакис не са добри и между двамата има разногласия.

От Форест отрекоха, че ще се разделят с Еспирито Санто, но няма да е изненада, ако това се случи. Според “Сън” Жозе Моуриньо е едно от имената, които са обсъждани от ръководството на Нотингам. Друг вариант е Анге Постекоглу, който беше уволнен от Тотнъм след края на миналия сезон. В списъка фигурира и мениджърът на Селтик Брендън Роджърс.

👀 Nuno Esprito Santo ile yollarını ayırma kararı alan Nottingham Forest, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgileniyor. pic.twitter.com/gL4a3MXWFJ — Fanatik (@fanatikcomtr) August 23, 2025

Очаква се Еспирито Санто да води Нотингам в неделя, когато неговият тим се изправя срещу Кристъл Палас, но бъдещето му в клуба въобще не е сигурно. Според английски медии наставникът има проблем не само със собственика, но и със спортния директор Еду, като двамата имат разминавания относно селекцията.

As of Friday night, Nuno Espirito Santo is expected to take charge of Nottingham Forest's game against Crystal Palace on Sunday. However, his position as manager is by no means safe in what is proving an evolving situation.



A rift has developed between Nuno and Edu, with the… pic.twitter.com/wNepOdNqGt — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 22, 2025