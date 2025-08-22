Популярни
  Фарке: Лийдс няма да промени ДНК-то си във Висшата лига

Фарке: Лийдс няма да промени ДНК-то си във Висшата лига

Фарке: Лийдс няма да промени ДНК-то си във Висшата лига

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке вярва, че неговият отбор ще окаже сериозна съпротива при гостуването на вицешампиона Арсенал в един от най-интересните сблъсъци от кръга в английската Висша лига този уикенд. "Артилеристите“ са фаворити за втората си победа за сезона в първия си домакински мач, след като постигнаха триумф с 1:0 миналата седмица на "Олд Трафорд“, докато Лийдс отбеляза завръщането си в елита с победа в понеделник над Евертън.

"Няма да изменим на нашия стил и няма да променим ДНК-то си във Висшата лига този сезон. Ако просто се опитвате да се защитавате 96 минути, нямате шанс да оцелеете там. Трябва да се уверите, че имате колкото се може повече периоди, в които контролирате топката, и да ги карате да губят енергия в опитите им да си върнат притежението на топката", коментира Фарке пред репортери.

"Важно е да се опитаме да създадем положения, да ги пресираме и да се опитаме да играем добър футбол, но ще има периоди, в които ще страдаме и трябва да бъдем добре структурирани и компактни", добави той.

Фарке вече призна трудната задача, пред която е изправен Лийдс този сезон, след като всичките шест клуба, промотирани във Висшата лига през предходните две години, изпадаха директно обратно.

"Арсенал има високи амбиции, най-високите изисквания. Те искат да играят за всеки трофей и са един от най-силните противници, с които можете да се срещнете. Знаем, че е трудно място, особено в първия им домакински мач, когато могат да се концентрират без Шампионска лига, която да ги разсейва", каза още Фарке.

Лийдс ще опита да се справи с трудностите без капитана Итън Ампаду, който ще отсъства до края на паузата за националните отбори, след като контузи връзките на коляното при победата с 1:0 в понеделник на „Еланд Роуд“.

Българският национал Илия Груев вероятно ще започне като титуляр на мястото на Ампаду. Груев замени капитана срещу Евертън, но лятното попълнение Шон Лонгстаф също е опция в средата на терена.

"Итън ще ни липсва, няма съмнение в това. Но имаме играчи в нашия отбор, които имат малко по-различни функции и ще намерим решенията", каза Фарке.

Швейцарското крило Ноа Окафор може да се включи в мача, след като в четвъртък завърши трансфера си от Милан за 18 милиона британски лири, а друго лятно попълнение - словенският защитник Яка Бийол, също може да дебютира за Лийдс.

