Артета отказа да говори за Езе и Хавертц

  • 22 авг 2025 | 16:47
  • 590
  • 0
Артета отказа да говори за Езе и Хавертц

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе попитан за предстоящия трансфер на Еберечи Езе от Кристъл Палас. Той се усмихна при въпроса и заяви: "Няма какво да коментирам. Никога няма да говоря за играч, който все още не е част от групата ни".

Испанецът отказа да даде информация и за контузията на Кай Хавертц: "Още не знаем колко е сериозна. Трябват ни още малко време и тестове. Тогава ще имаме повече яснота. Не знам колко дълго ще отсъства".

На въпрос дали евентуалното пристигане на Езе е реакция на контузията на Хавертц, наставникът отговори: "Това не е точно. Мисля, че беше ясно, че не сме приключили и търсим още нещо. Не реагираме на нищо. Бяхме решили, че това е нещо, което искаме".

Утре "артилеристите" ще приемат Лийдс в среща от втория кръг на Висшата лига. Артета разкри, че новото попълнение Кристиан Ньоргор ще пропусне двубоя, а Бен Уайт е под въпрос.

Мениджърът обясни, че Виктор Гьокереш е в добро състояние и планът е бил той да играе около 60 минути в първия си мач. "Зависеше от това как се развива мача, а всеки двубой носи различни предизвикателства и възможности. Срещата беше физически изискваща. След това стана отворена по различни причини и решихме, че това е достатъчно за него и имахме Кай Хавертц на пейката, който да влезе и да промени мача", каза Артета.

