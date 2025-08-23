Ди Джанантонио: Разминах се леко в първия завой

Фабио Ди Джанантонио записа едно солидно второ място в спринтовата надпревара на пистата „Балатон Парк“, въпреки че италианецът можеше да отпадне още в първия завой на състезанието.

Той беше сред пилотите, които бяха докоснати от Фабио Куартараро, който пробва много агресна атака с изключително късно спиране от вътрешната страна за острия първи завой. След финала Ди Джанантонио заяви, че такива хаотични изпълнения са нормални при подобна конфигурация на пистата, но призна, че днес е извадил късмет, разминавайки се сравнително леко.

„Както винаги на нова писта, особено когато първият завой е толкова бавен, както е тук или на други писти в календара, ние знаем, че стартът е много важен. Днес беше доста хаотично, но за мой късмет аз се разминах сравнително леко. Искам да благодаря на целия отбор. Мисля, че свършихме с двата мотора, страхотно да имаме двоен подиум днес с мен и Франки. Миналия уикенд нямахме най-доброто време, но сега сме заедно на подиума, това е много важно и се гордея много с отбора“, каза Ди Джанантонио.

