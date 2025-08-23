Популярни
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

  • 23 авг 2025 | 16:42
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Със своята 13-та спринтова победа за сезона в MotoGP Марк Маркес прибави нови десет точки към своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас.

Преди утрешната надпревара за Гран При на Унгария пилотът на Дукати е начело в подреждането с актив от 430 точки и преднина от цели 152 пред своя брат Алекс, който завърши осми в късото състезание на „Балатон Парк“. Тройката с изоставане от 209 пункта спрямо лидера оформя неговият съотборник Франческо Баная, който завърши спринта в Унгария на 13-то място.

Маркес се размина с хаоса в първия завой и спечели спринта в Унгария
Маркес се размина с хаоса в първия завой и спечели спринта в Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария:

  1. Марк Маркес – 430 точки

  2. Алекс Маркес – 278

  3. Франческо Баная – 221

  4. Марко Бедзеки – 181

  5. Фабио Ди Джанантонио – 153

  6. Франко Морбидели – 151

  7. Педро Акоста – 144

  8. Фермин Алдегер – 126

  9. Йоан Зарко – 114

  10. Фабио Куартараро – 103

  11. Брад Биндър – 82

  12. Раул Фернандес – 73

  13. Маверик Винялес – 69

  14. Енеа Бастианини – 63

  15. Лука Марини – 61

  16. Ай Огура – 53

  17. Джак Милър – 52

  18. Жоан Мир – 46

  19. Алекс Ринс – 42

  20. Такааки Накагами – 10

  21. Хорхе Мартин – 10

  22. Пол Еспаргаро – 8

  23. Лоренцо Савадори – 8

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Мигел Оливейра – 6

  26. Сомкиат Чантра – 1

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg

