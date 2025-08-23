Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария

Със своята 13-та спринтова победа за сезона в MotoGP Марк Маркес прибави нови десет точки към своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас.

Преди утрешната надпревара за Гран При на Унгария пилотът на Дукати е начело в подреждането с актив от 430 точки и преднина от цели 152 пред своя брат Алекс, който завърши осми в късото състезание на „Балатон Парк“. Тройката с изоставане от 209 пункта спрямо лидера оформя неговият съотборник Франческо Баная, който завърши спринта в Унгария на 13-то място.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария:

Марк Маркес – 430 точки Алекс Маркес – 278 Франческо Баная – 221 Марко Бедзеки – 181 Фабио Ди Джанантонио – 153 Франко Морбидели – 151 Педро Акоста – 144 Фермин Алдегер – 126 Йоан Зарко – 114 Фабио Куартараро – 103 Брад Биндър – 82 Раул Фернандес – 73 Маверик Винялес – 69 Енеа Бастианини – 63 Лука Марини – 61 Ай Огура – 53 Джак Милър – 52 Жоан Мир – 46 Алекс Ринс – 42 Такааки Накагами – 10 Хорхе Мартин – 10 Пол Еспаргаро – 8 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 6 Мигел Оливейра – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg