Със своята 13-та спринтова победа за сезона в MotoGP Марк Маркес прибави нови десет точки към своя аванс на върха на генералното класиране в кралския клас.
Преди утрешната надпревара за Гран При на Унгария пилотът на Дукати е начело в подреждането с актив от 430 точки и преднина от цели 152 пред своя брат Алекс, който завърши осми в късото състезание на „Балатон Парк“. Тройката с изоставане от 209 пункта спрямо лидера оформя неговият съотборник Франческо Баная, който завърши спринта в Унгария на 13-то място.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Унгария:
Марк Маркес – 430 точки
Алекс Маркес – 278
Франческо Баная – 221
Марко Бедзеки – 181
Фабио Ди Джанантонио – 153
Франко Морбидели – 151
Педро Акоста – 144
Фермин Алдегер – 126
Йоан Зарко – 114
Фабио Куартараро – 103
Брад Биндър – 82
Раул Фернандес – 73
Маверик Винялес – 69
Енеа Бастианини – 63
Лука Марини – 61
Ай Огура – 53
Джак Милър – 52
Жоан Мир – 46
Алекс Ринс – 42
Такааки Накагами – 10
Хорхе Мартин – 10
Пол Еспаргаро – 8
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 6
Мигел Оливейра – 6
Сомкиат Чантра – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg