Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
Манчестър Сити приема Тотнъм на "Етихад" в един от най-интересните мачове от втория кръг на Премиър лийг. Двата отбора стартираха с убедителни победи, като "гражданите" надиграха Уулвърхамптън с 4:0, а "шпорите" победиха с 3:0 Бърнли.

Лондончани са един от най-трудните съперници на тима на Джосеп Гуардиола в последните години, като Сити има само четири победи в последните 12 мача с Тотнъм в Премиър лийг. Във всички турнири Пеп има девет загуби от "шпорите", като испанецът е губил повече само от Ливърпул (10 пъти). През миналия сезон Тотнъм постигна гръмка победа с 4:0 на "Етихад".

Гуардиола е направил две промени в сравнение с мача с "вълците". Бернардо Силва и Жереми Доку отстъпват местата си на Раян Шерки и Омар Мармуш. Джеймс Трафърд отново стартира на вратата, а Едерсон е на пейката. Родри и Фил Фоудън се завръщат в групата, но остават сред резервите за началото.

Томас Франк също е извършил две корекции от срещата с Бърнли. Жоао Палиня и Родриго Бентанкур влизат в халфовата линия на местата на Арчи Грей и Лукас Бергвал.

Снимки: Imago

