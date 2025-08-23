Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

Отборите на Манчестър Сити и Тотнъм излизат в голямото дерби на втория кръг в английската Премиър лийг. Срещата е в днешния 23-ти август (събота) от 14:30 часа българско време.

Съперниците се изкачиха в подножието на върха след първите си срещи преди седмица и заемат места в топ 4. "Шпорите" със сигурност ще се радват, ако завършат сезона там, докато за "гражданите" всичко освен първото място ще бъде разочарования. Ако спечелят днес, те ще съумеят и да оглавят временно класирането еднолично, тъй като техният двубой е първи в програмната схема за деня.

Сити започна шампионата с разгром срещу Уулвърхамптън с 4:0, което подейства добре на момчетата на Джосеп Гуардиола, които изпитаха страхотни разочарования в последните си официални мачове. През лятото те тъкмо бяха набрали инерция и спечелиха групата си на Световнотоклубно първенство след три победи, но отпаднаха още в първия кръг от директните елиминации заради загубата от Ал-Хилал.



Тотнъм също излекува раните с класика от 3:0 срещу новака Бърнли. Лондончани бяха много близо до триумф в мача за Суперкупата на УЕФА и водеха срещу Пари Сен Жермен с 2:0 до 85-ата минута, но допуснаха изравняване в заключителните минути и след това загубиха надлъгването с дузпи.

Изходът от днешния мач определено е непредсказуем не само заради сходната форма на съперниците, но и заради последните преки сблъсъци между тях. През последните два сезона те се срещаха неминуемо по три пъти, като в края на 2023 г. си спретнаха зрелищно равенство 3:3, след което "гражданите" записаха две победи с 1:0 и 2:0 - веднъж във ФА Къп и след това в Премиър лийг. През сезон 2024/2025 нещата се обърнаха и Тотнъм ликува два пъти срещу веднъж за Сити. Тогава "шпорите" удариха с 2:1 в 1/4-финала за Карабо Къп, а след това унижиха тогава актуалния шампион с 4:0 насред "Етихад Стейдиъм". В пролетния мач за Премиър лийг обаче "небесносините" възкръснаха и взеха минимален успех с 1:0, който ги върна в битката за топ 5.