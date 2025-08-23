Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

  • 23 авг 2025 | 08:07
  • 717
  • 0
Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

Отборите на Манчестър Сити и Тотнъм излизат в голямото дерби на втория кръг в английската Премиър лийг. Срещата е в днешния 23-ти август (събота) от 14:30 часа българско време.

Съперниците се изкачиха в подножието на върха след първите си срещи преди седмица и заемат места в топ 4. "Шпорите" със сигурност ще се радват, ако завършат сезона там, докато за "гражданите" всичко освен първото място ще бъде разочарования. Ако спечелят днес, те ще съумеят и да оглавят временно класирането еднолично, тъй като техният двубой е първи в програмната схема за деня.

Сити започна шампионата с разгром срещу Уулвърхамптън с 4:0, което подейства добре на момчетата на Джосеп Гуардиола, които изпитаха страхотни разочарования в последните си официални мачове. През лятото те тъкмо бяха набрали инерция и спечелиха групата си на Световнотоклубно първенство след три победи, но отпаднаха още в първия кръг от директните елиминации заради загубата от Ал-Хилал.

Тотнъм също излекува раните с класика от 3:0 срещу новака Бърнли. Лондончани бяха много близо до триумф в мача за Суперкупата на УЕФА и водеха срещу Пари Сен Жермен с 2:0 до 85-ата минута, но допуснаха изравняване в заключителните минути и след това загубиха надлъгването с дузпи.

Изходът от днешния мач определено е непредсказуем не само заради сходната форма на съперниците, но и заради последните преки сблъсъци между тях. През последните два сезона те се срещаха неминуемо по три пъти, като в края на 2023 г. си спретнаха зрелищно равенство 3:3, след което "гражданите" записаха две победи с 1:0 и 2:0 - веднъж във ФА Къп и след това в Премиър лийг. През сезон 2024/2025 нещата се обърнаха и Тотнъм ликува два пъти срещу веднъж за Сити. Тогава "шпорите" удариха с 2:1 в 1/4-финала за Карабо Къп, а след това унижиха тогава актуалния шампион с 4:0 насред "Етихад Стейдиъм". В пролетния мач за Премиър лийг обаче "небесносините" възкръснаха и взеха минимален успех с 1:0, който ги върна в битката за топ 5.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

  • 23 авг 2025 | 07:58
  • 1419
  • 1
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 2438
  • 2
С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

  • 23 авг 2025 | 07:10
  • 1455
  • 0
Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

  • 23 авг 2025 | 06:33
  • 1962
  • 0
Мареска: Отговорихме добре

Мареска: Отговорихме добре

  • 23 авг 2025 | 05:35
  • 3572
  • 0
Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

  • 23 авг 2025 | 05:28
  • 3148
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

  • 23 авг 2025 | 08:26
  • 2679
  • 0
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 16611
  • 12
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 20802
  • 41
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 2438
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 1150
  • 1
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 1091
  • 0