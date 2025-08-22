Популярни
  3. Генчев: Имаме още доста работа

Генчев: Имаме още доста работа

  • 22 авг 2025 | 22:39
Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след равенството 0:0 срещу Спартак (Варна) в двубой от шестия кръг на efbet Лига.

"Спартак (Варна) се групираше добре в центъра на терена. През първата полувреме се получаваха неща, но нямахме чисти ситуации. Бяхме наясно, че играем срещу отбор, който е доста агресивен отбор. Не успяхме да отбележим гол. Резултатът за нас не е добър.

Имаме още доста работа. Постигнахме добри резултати, но ни трябва още работа, за да се синхронизират нещата", заяви Генчев.

