"Соколите" тръгват с надежда към столицата

От началото на сезона Спартак все още няма победа, а загубата от Черно море дойде в неподходящ момент с оглед на ситуацията в клуба и самочувствието на отбора, задължения към предишно ръководство и държавните институции. Въпреки всичко, "соколите" по традиция са готови да покажат силен характер, както се случи преди това при гостуванията на ЦСКА и Левски.

Освен всичко варненският тим ще се опита да развали прокобата, която тегне в срещите срещу Локомотив (София). "Соколите" нямат победа над "железничарите" като гости от 1958 година. Треньорският щаб на варненци със сигурност ще направи някои корекции в състава.

В предишни кръг в ролята на ляв бранител срещу Черно море бе юношата Дамян Йорданов, който определено не се чувстваше комфортно в неподходяща зона, на която игра за първи път в кариерата си. В отсъствието на Александър Георгиев има вероятност отляво да започне Илкер Будинов. В средата на терена е възможна появата на Емил Янчев до Цветослав Маринов с по-дефанзивни функции, а в нападение Гьоко Хаджиевски може да започне с последното най-ново попълнение Луис Пахама. Липсата на конкуренция до голяма степен затруднява треньорския щаб на варненци, който се стреми от началото да намери най-подходящите изпълнители. Срещата е в петък от 20:30 часа на стадион "Локомотив".



Пламен Трендафилов