Краси Милошев започна тренировки с Локо (София)

Бившият капитан на Локомотив (София) Красимир Милошев тренира със столичните “железничари”, научи Sportal.bg. Полузащитникът изкара миналия сезон в катарския Ал Маркия, къдет бе твърд титуляр, но тимът му загуби плейофа за влизане в местния елит и клубът бе принуден да се раздели с голяма част от чужденците.

За момента халфът само ще поддържа форма с бившите си съотборници, но не е изключено и да се завърне на “Надежда” за сезона, където феновете ще го приемат с отворени обятия обратно в тима. Преди да замине за арабския свят Милошев изкара цели осем сезона в Локо и се превърна в основен футболист.