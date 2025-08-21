От УЕФА огледаха “Камп Ноу”, но всичко сочи пак към “Монтжуик”

Популярни
  • 21 авг 2025 | 16:45
  • 191
  • 0
Делегация на УЕФА посети тази сутрин стадиона на Барселона “Спотифай Камп Ноу”, за да провери как вървят ремонтните дейности, но изглежда невъзможно съоръжението да получи нужните разрешителни за груповата фаза на Шампионската лига, съобщава “Марка”. Проблемът е, че “блаугранас” все още не са получили одобрение от градския съвет за първоначално ползване, което ще позволи отварянето на стадиона за фенове.

Каталунският клуб ще трябва да уведоми УЕФА на кой стадион ще играе в груповата фаза, като важното условие е, че и четирите домакински срещи трябва да се проведат на едно и също място. Поради тази причина всичко сочи, че отборът пак ще играе на „Монтжуик“. Едва при евентуално класиране за осминафиналите тимът би могъл да се завърне на обновения си стадион.

Вчера се разбра, че тимът на Ханзи Флик дори е искал от евроцентралата задължително да му отреди да гостува в първия кръг на основната фаза в ШЛ (16/18 септември), но от УЕФА са отказали.

