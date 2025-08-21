Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

“Да се спечели Шампионската лига не е натрапчива идея, а нашата цел", заяви защитникът на Барселона Жул Кунде. Той направи това на пресконференцията, след като подписа нов договор с клуба до 2030 г.

"Ние сме Барселона, имаме най-високите цели. Това не означава, че ако не спечелим, ще бъде провал. Това е състезанието, което предизвиква най-голям ентусиазъм, най-важният турнир. Всички мечтаем да спечелим", каза Кунде.

“I feel very comfortable here. My dream is to keep winning trophies.”



Отборът отпадна на крачка от финала миналия сезон, като загуби от Интер с общ резултат 6:7 в двата мача, а Кунде смята, че Барселона трябва да се защитава по-добре и да внимава в последните минути на срещите.

"Мисля, че можем да атакуваме още по-добре и да се защитаваме по-добре. Ако трябва да откроя нещо, то е да допускаме по-малко голове, най-вече в последните минути. Мисля, че трябва да разберем, че в трудните мачове, не бива да поемаме толкова рискове и да бъдем по-прагматични", смята французинът, цитиран от БТА.

Французинът минава за модна икона сред футболистите заради екстравагантния си начин на обличане.

Клубът продължава да има финансови проблеми и чака зелена светлина от кметството в Барселона, за да се върне на реконструирания "Камп Ноу".

"Клубът мина през трудни моменти. Още не всичко е уредено, но сме на прав път. Нямаме търпение да се върнем на "Камп Ноу" Това е нашият дом. Специално ще бъде да се върнем, защото това влияе и на съперниците. Стадионът е исторически и много голям, където ще можем да играем пред много хора", каза още Кунде.

Той бе запитан и кой между съотборника му Ламин Ямал и сънародника му Усман Дембеле заслужава повече "Златната топка". "Поставяте ме в много трудна ситуация. Мога да кажа само, че ако Ламин спечели, ще е, защото я заслужава. Но и други направиха много добър сезон", завърши Кунде.