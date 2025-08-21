Модната икона на Барселона каза какво трябва да подобри отборът

Популярни
  21 авг 2025
  • 238
  • 0
“Да се спечели Шампионската лига не е натрапчива идея, а нашата цел", заяви защитникът на Барселона Жул Кунде. Той направи това на пресконференцията, след като подписа нов договор с клуба до 2030 г.

"Ние сме Барселона, имаме най-високите цели. Това не означава, че ако не спечелим, ще бъде провал. Това е състезанието, което предизвиква най-голям ентусиазъм, най-важният турнир. Всички мечтаем да спечелим", каза Кунде.

Отборът отпадна на крачка от финала миналия сезон, като загуби от Интер с общ резултат 6:7 в двата мача, а Кунде смята, че Барселона трябва да се защитава по-добре и да внимава в последните минути на срещите.

"Мисля, че можем да атакуваме още по-добре и да се защитаваме по-добре. Ако трябва да откроя нещо, то е да допускаме по-малко голове, най-вече в последните минути. Мисля, че трябва да разберем, че в трудните мачове, не бива да поемаме толкова рискове и да бъдем по-прагматични", смята французинът, цитиран от БТА.

Французинът минава за модна икона сред футболистите заради екстравагантния си начин на обличане.

Клубът продължава да има финансови проблеми и чака зелена светлина от кметството в Барселона, за да се върне на реконструирания "Камп Ноу".

"Клубът мина през трудни моменти. Още не всичко е уредено, но сме на прав път. Нямаме търпение да се върнем на "Камп Ноу" Това е нашият дом. Специално ще бъде да се върнем, защото това влияе и на съперниците. Стадионът е исторически и много голям, където ще можем да играем пред много хора", каза още Кунде.

Той бе запитан и кой между съотборника му Ламин Ямал и сънародника му Усман Дембеле заслужава повече "Златната топка". "Поставяте ме в много трудна ситуация. Мога да кажа само, че ако Ламин спечели, ще е, защото я заслужава. Но и други направиха много добър сезон", завърши Кунде.

